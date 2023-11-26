На кордоні з газової цистерни вилучили партію цигарок, вартістю понад ₴12 млн. (відео)

Нагадаємо, що позавчора в пункт пропуск «Красноїльськ» на виїзд з України прибула автоцистерна, в якій за допомогою сканера виявили приховані тютюнові вироби.

Автоцистерна у якій ховали сигарети, прибула на прикордонно-митне оформлення вночі.

У товаросупровідних документах, які надав на контроль водій – громадянин України, значилося, що він прямує на виїзд з України з порожньою цистерною. Однак, оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону мали інформацію про можливе незаконне переміщення тютюнових виробів.

Після демонтажу люка прикордонники разом з митниками дістали зі спеціально виготовленого сховку 174 500 пачок цигарок марки «Ashima» без марок акцизного збору. Вартість сигарет склала 12 215 000 грн. Вантажівку теж вилучено, її оцінили у 700 тисяч грн.

Коментує прес-секретар Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв.

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ДПСУ