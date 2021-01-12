На кордоні з РФ затримали 60-річного кримінального злочинця

Сьогодні прикордонники Сумського загону затримали 60-річного українця, який підозрюється у скоєнні ряду кримінальних правопорушень.

Літній чоловік пішки повертався з Росії через пункт пропуску «Бачівськ». Під час перевірки документів спрацювала одна з баз даних прикордонників. Охоронці кордону одразу вжили необхідних заходів для затримання особи.

З’ясувалося, затриманий перебуває у розшуку за підозрою у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 «Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній», ч. 5 ст. 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», ч. 2 ст. 364-1 «Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми», ч. 2 ст. 366 «Службове підроблення» Кримінального кодексу України.

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Затриманого 60-річного чоловіка передали компетентним правоохоронним органам для прийняття правового рішення. // ДПСУ