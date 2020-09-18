На кордоні з Росією митники виявили дві фури з контрабандними запчастинами та пестицидами

Два автомобілі “MAN” з напівпричепами, буквально нашпиговані схованками з автозапчастинами та пестицидами, виявили співробітники МП “Гоптівка” Слобожанської митниці Держмитслужби. Вантажівки під керуванням громадян України в’їхали з РФ до України із вантажем “папір газетний” та “комплект шасі авто”.

Під час усного декларування водії не заявили про перевезення заборонених або обмежених до переміщення через митний кордон України товарів.

Натомість, під час митного огляду, в конструктивних порожнинах автомобілю, напівпричепу та в особистих речах громадян, митниками було виявлено запчастини для автомобілів в асортименті з приховуванням від митного

контролю.

Крім того, в схованках були виявлені пестициди з ознаками отруйних, сильнодіючих речовин.

За вказаними фактами було складено протокол про порушення митних правил, передбачених ч.1 ст. 483 Митного кодексу України.

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