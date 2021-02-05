На кордоні затримали 14 громадян, які їхали до Польщі з підробленими документами

Громадян України затримали в пункті пропуску в Гребенному.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на nadbuzanski.strazgraniczna.pl, прикордонники затримали в одному автобусі одразу 14 громадян України, які хотіли в’їхати до Польщі з підробленими документами. Всього в автобусі було 17 пасажирів.

Під час контролю 10 чоловіків та 4 жінки заявили, що їдуть працювати до Польщі. Навіть надали документи, які підтверджують їхнє майбутнє працевлаштування. Але під час детальної перевірки, виявилося, що всі документи – фальшиві. Через це усіх 14-х пасажирів затримали.

Вони тепер відповідатимуть за використання фальшивих документів для перетину кордону. За це загрожує до 5 років позбавлення волі.

Також був затриманий водій автобуса. Йому пред’явили звинувачення у сприянні незаконного перетину кордону Польщі. За це він може отримати до 3 років позбавлення волі.

Всі громадяни України також отримали адміністративні рішення про відмову в’їзду на територію Польщі. // Діло