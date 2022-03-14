На кордоні затримали громадян Китаю, які намагались вивезти з України двох немовлят

У Чернівецькій області прикордонники виявили громадян Китаю, які намагались вивезти з України двох немовлят.

Про це повідомляє УНН із посиланням на ДПСУ.

У пункті пропуску «Порубне», що у Чернівецькій області, прикордонники припинили спробу іноземців вивезти з України немовлят.

«Двоє громадян Китаю намагалися пішки перейти з України в Румунію з двома малесенькими дітьми. Жодних документів на немовлят в іноземців не було», — йдеться у повідомленні.

Співробітники Держприкордонслужби з’ясували, що незадовго перед цим обоє китайців прибули на територію нашої країни без малечі.

Звідки у них взялися діти іноземці відповісти не змогли. Тепер це питання з’ясовуватимуть співробітники Національної поліції.