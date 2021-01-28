На кордоні затримали розшукуваного за розбій, який намагався виїхати до Румунії

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Громадянина України, підозрюваного у вчиненні злочину, що пов’язаний з розбоєм, затримали прикордонники Мукачівського загону.
Чоловік мав намір виїхати з України до Румунії через пункт пропуску «Дякове».

Близько 23-ї години 42-річний українець прибув у пункт пропуску. Під час прикордонного контролю на чоловіка відбулося спрацювання бази даних правоохоронних органів.

На Закарпатті затримали розшукуваного за розбій чоловіка, що намагався виїхати до Румунії

З’ясувалось, що нашого співвітчизника розшукують за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 187 ККУ «Розбій». // Закарпаття онлайн

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