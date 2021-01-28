На кордоні затримали розшукуваного за розбій, який намагався виїхати до Румунії

Громадянина України, підозрюваного у вчиненні злочину, що пов’язаний з розбоєм, затримали прикордонники Мукачівського загону.

Чоловік мав намір виїхати з України до Румунії через пункт пропуску «Дякове».

Близько 23-ї години 42-річний українець прибув у пункт пропуску. Під час прикордонного контролю на чоловіка відбулося спрацювання бази даних правоохоронних органів.

З’ясувалось, що нашого співвітчизника розшукують за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 187 ККУ «Розбій». // Закарпаття онлайн