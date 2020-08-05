На кордоні зі Словаччиною затримали 20-річного злочинця

Учора в пункті пропуску «Ужгород» виявили громадянина України, який перебував у розшуку за скоєння кримінального злочину.

Двадцятирічного жителя Закарпатської області затримали під час в’їзду на територію нашої країни. У ході перевірки його документів було зафіксовано спрацювання відомчої бази даних.

Чоловіка розшукували за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 ККУ «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Після оформлення усіх необхідних документів правопорушника передали співробітникам Національної поліції. // ДПСУ