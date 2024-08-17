На кордоні зі Словаччиною затримали іноземця-порушника

Прикордонники відділу «Великий Березний» спільно зі співробітниками оперативно-розшукового підрозділу Чопського прикордонного загону затримали за 300 метрів від держрубежу громадянина Словаччини, причетного до незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Рух невідомого поблизу державного кордону зафіксувала система відеоспостереження прикордонників. Група реагування, яку вислали на пошуки ймовірного правопорушника, виявила в лісі чоловіка у камуфльованому одязі. Він не мав з собою жодних документів і запевняв правоохоронців, що пішов у ліс по гриби.

У ході перевірочних заходів оперативники прикордонного загону встановили, що чоловік є 29-річним громадянином Словаччини, якого наприкінці 2022 року вже затримували українські прикордонники за незаконне переправлення двох осіб з України в Словаччину. Щодо іноземця тоді відкрили кримінальну справу за ч.2 с.332 ККУ, а в березні цього року, рішенням суду, його було визнано винним у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення. Переправникові присудили п’ять років позбавлення волі з іспитовим терміном два роки.

Під час затримання іноземець не виконував законні вимоги правоохоронців, чинив їм опір, тож щодо нього склали адміністративно-процесуальні документи не лише за ст.204-1 КУпАП («Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України»), ст.202 КУпАП («Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду-виїзду»), а й за ст.185-10 КупАП («Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону»).

Крім того, у його діях вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332-2 ККУ «Незаконне перетинання державного кордону України». Відповідне повідомлення направили на адресу Управління СБУ в Закарпатській області.

Правопорушника помістили у спецприміщення відділу «Великий Березний».

ДПСУ