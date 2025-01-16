На Коростенщині затримали жінку, яка завдала співмешканцю ножових поранень

Правоохоронці встановили, що 14 січня близько 17:00 між 39-річною жителькою Лугинської громади та її 38-річним співмешканцем виник конфлікт, який переріс у різанину. Саме тоді жінка взяла кухонний ніж і завдала чоловікові колото-різані рани, після чого сама ж викликала швидку.

Постраждалого з численними ножовими пораненнями госпіталізували до міської лікарні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління поліції, яка задокументувала всі обставини злочину.

15 січня слідчі повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Триває подальше встановлення всіх обставин та вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу.

Відповідно до чинного законодавства зазначені протиправні дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області