На Киівщині кредитор застрелив фермера-боржника, не отримавши відсотки
Поліцейські Київщини розслідують обставини моторошного вбивства
9 січня в Обухівському районі 70-річний житель села Барахти застрелив 74-річного місцевого фермера.
Провівши низку оперативних заходів, правоохоронці з’ясували, що 70-річний зловмисник позбавив життя підприємця, який привіз борг, але зловмисник почав вимагати відсотки.
«Під час суперечки нападник дістав рушницю та почав стріляти по автомобілю знайомого. Потерпілий загинув на місці», – повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Поліцейські затримали 70-річного жителя Обухівщини та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Слідчі Обухівського управління поліції Київщини за фактом умисного вбивства [ч.1 ст.115 ККУ] повідомили про підозру фігурантові. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції Київської області