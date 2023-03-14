На Київщині 18-річний зловмисник ременем забив до смерті чоловіка

Поліцейські з’ясували, що в селі Лука між чоловіками виникла сварка. Під час конфлікту, 18-річний молодик взяв ремінь та наніс удари потерпілому по голові, тулубу та кінцівкам. Внаслідок численних ушкоджень 50-річний чоловік помер, а кривдник втік з місця.

Поліцейські затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, за фактом тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть, за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру [ч.2 ст.121 ККУ]. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Київської області