На Київщині чоловік напав на дітей, а потім стріляв у перехожого, який за них заступився (відео)

Одна людина отримала поранення руки, друга куля пошкодила ґаджет, який знаходився у кишені.

У Білій Церкві затримали чоловіка, який відкрив стрілянину на вулиці та поранив перехожого.

Як повідомив у Telegram керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов, спочатку 25-річний хуліган кинувся на двох 12-річних дітей та намагався завдати їм шкоду. Коли ж перехожий заступився за малолітніх, нападник відкрив стрілянину.

“Потерпілий отримав поранення руки, ще одна куля просто чудом не травмувала ногу, а пошкодила ґаджет, який знаходився у кишені чоловіка”, – написав Нєбитов.

За його інформацією, поліцейські затримали стрілка та доставили до ізолятора тимчасового тримання.

“Зброю вилучили. Подальшу долю стрілка вирішить суд, за скоєне йому загрожує до 7 років ув‘язнення”, – зазначив він.

Нєбитов подякував громадянам за те, що не лишились осторонь та вступились за дітей. // УНІАН