На Київщині чоловік пробив металевою трубою голову «товаришу по чарці»

У Фастові під час застілля між чоловіками стався конфлікт. Один з чоловіків почав бити металевою трубою по голові свого товариша. Слідчі Фастівщини повідомили про підозру зловмиснику.

26 серпня до місцевої лікарні доставили 46-річного чоловіка з травмою голови. Повідомляє Інформатор з посиланням на поліцію Київської області.

Поліцейські з’ясували, що 40-річний місцевий житель, металевою трубою двічі вдарив по голові свого товариша та втік.

Правоохоронці затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження слідчі за процесуальним керівництвом Фастівської окружної прокуратури, повідомили лиходієві про підозру [ч.1 ст.121 ККУ]. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.