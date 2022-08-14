На Київщині чоловік прийшов до сусіда та двічі вдарив його сокирою по голові

Поліцейські Білоцерківщини розслідують конфлікт в селі Дібрівка, що стався між двома місцевими жителями.

Перепалка між товаришами виникла біля будинку 62-річного потерпілого. Зловмисник приніс із собою сокиру та двічі вдарив нею по голові господаря. Передає Інформатор з посиланням на поліцію Київської області.

Затримав 47-річного лиходія поліцейський офіцер Медвинської громади Сергій Шапошніков. За місцем його проживання він виявив знаряддя злочину зі слідами крові.

Наразі потерпілого прооперували, його життю нічого не загрожує. Слідчі, за фактом умисного тілесного ушкодження та за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування [ч.1 ст.125 ККУ].