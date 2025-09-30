На Київщині чоловік убив коханку та 4 дні переховував її тіло в гаражі

Прокурори Броварської окружної прокуратури повідомили про підозру 44-річному жителю Березані у вбивстві жінки (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, трагедія сталася 26 вересня 2025 року в гаражі підозрюваного. Чоловік, намагаючись приховати від співмешканки свої стосунки з коханкою, яка погрожувала все розповісти, жорстоко побив її дерев’яною палицею по голові та тілу. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Після цього він сховав тіло у своєму гаражі та продовжував звичне життя, доки 29 вересня його не затримали працівники поліції.

Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування триває.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено у законному порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура