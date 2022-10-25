На Київщині чоловік вбив робітників і залив бетоном у двометровій могилі (відео)

Подвійне вбивство сталося у Вишгородському районі.

На Київщині затримано чоловіка, який вбив двох робітників, порізав їм вуха і заховав тіла під бетоном.

Про це керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його інформацією, в кінці вересня жителі Глібівки Вишгородського району заявили в поліцію про раптове зникнення двох працівників 40 та 50 років.

“Попри переконання їхнього останнього працедавця, що чоловіки поїхали на заробітки в іншу область, ми не припиняли пошуків. Зрештою ж знайшли яму з тілами у дворі того самого господаря”, – розповів Нєбитов.

За його словами, під час останньої вечері між 42-річним чоловіком та загиблими виник конфлікт.

“Він забив опонентів до смерті, викопав двометрову “могилу”, скинув туди тіла і завалив бетоном”, – розповів Нєбитов, додавши, що у вбитих порізані вуха.

Підозрюваного у вбивстві затримано, він перебуває у слідчому ізоляторі. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі, або довічне ув’язнення.

УНІАН