На Київщині чоловік вбив собаку, викинувши тварину через вікно

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Розпочато кримінальне провадження.

На Київщині чоловік вбив собаку, викинувши тварину через вікно багатоповерхівки.

На Київщині чоловік вбив собаку, викинувши тварину через вікно

Про це повідомили в обласній поліції.

Подія сталася у Борисполі, факт жорстокого поводження із тваринами розслідують правоохоронці.

“25 лютого, близько 16 години, до поліції надійшло повідомлення від очевидця події про те, що чоловік через вікно багатоповерхівки викинув собаку”, – йдеться у повідомленні.

На місці події правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. // LB.ua

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