На Київщині чоловік жорстоко побив, а потім задушив свого товариша

Днями до поліції надійшло повідомлення від жителя міста Васильків про смерть товариша. Згодом виявилось, що до смерті причетний сам заявник.

Працівниками Обухівського управління поліції Київщини під час огляду було встановлено, що на шиї наявні сліди від удушення. Передає Інформатор з посиланням на поліцію Київщини.

Поліцейські з’ясували, що до вчинення злочину причетний 39-річний заявник. Під час конфлікту кривдник наніс потерпілому удари кулаками та душив руками.

Слідчі, за процесуальним керівництвом Обухівської окружної прокуратури, та за фактом вчинення умисного вбивства [ч.1 ст. 115 ККУ], повідомили про підозру фігурантові. Наразі суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У подальшому зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.