На Київщині депутат вимагав 10 000 доларів хабаря за оренду земельної ділянки

Фігурант вимагав у громадянина неправомірну вигоду за вирішення питання оренди земельної ділянки комунальної власності для будівництва приватної медичної амбулаторії. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Використовуючи свій статус депутата, підозрюваний обіцяв підприємцю сприяти у позитивному вирішенні питання оренди земельної ділянки комунальної власності в центрі міста Миронівка.

Поліцейські затримали фігуранта під час отримання ним неправомірної вигоди у розмірі 10 000 доларів.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини за оперативного супроводження працівників Обухівського РВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури повідомили депутату про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Київської області