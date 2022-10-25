На Київщині депутата і ексзаступника голови сільради затримано при спробі заволодіння 45 тис. доларів

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру депутату міської ради та колишньому заступнику голови однієї з сільських рад Київської області за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, депутат разом зі спільником запевнили громадянина в тому, що вони можуть допомогти йому вирішити питання щодо зміни цільового призначення земельних ділянок та затвердження детального плану території. Також вони повідомили чоловікові, що нібито мають зв’язки у правоохоронних та судових органах і забезпечать зняття арешту із цих земельних ділянок площею 3,7 га на яких планується будівництво котеджного комплексу на території Бучанського району, та закриття кримінального провадження. Свої послуги підозрювані оцінили у 45 тис. доларів США.

У ході контролю за вчиненням злочину депутат та його спільник затриманні одразу після отримання другої частини грошових коштів в сумі 35 тис. доларів США.

За клопотанням прокуратури підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі понад 1,2 млн грн кожному.

Під час санкціонованого обшуку у вказаних осіб виявлено і вилучено понад 100 тис. доларів США, засоби зв’язку, зброю та набої.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню поки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура