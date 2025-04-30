На Київщині директора підприємства судитимуть за збитки громаді майже на ₴500 тис. під час ремонту доріг

За процесуального керівництва прокурорів Києво-Святошинської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно підприємця за фактами заволодіння бюджетними коштами та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України).

Слідством встановлено, що між Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації та директором одного із підприємств укладено договір про проведення капітального ремонту автомобільної дороги в одному із сіл Бучанського району.

Однак, під час проведення ремонтних робіт, підприємець з метою заволодіння частиною виділених бюджетних коштів вніс до офіційних документів відомості про обсяги робіт, які не передбачені проектно-кошторисною документацією та згідно з умовами укладеного договору мали виконуватися за рахунок підряника. При цьому, надані послуги сплачено замовником на підставі актів приймання виконаних робіт.

Через дії обвинуваченого державі завдано майже 500 тис. грн збитків. Прокурором заявлено цивільний позов на суму вказаних збитків.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Бучанського РУП ГУНП в Київській області.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура