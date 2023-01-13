За процесуального керівництва прокурорів Обухівської окружної прокуратури повідомлено про підозру колишньому директору та начальнику відділу комунального підприємства Васильківської міської ради у службовому підробленні та розтраті бюджетних коштів за попередньою змовою в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що підозрювані протягом 2019-2020 років, у порушення чинного законодавства, уклали угоди з ФОП на виконання ремонтних робіт автомобілів, які перебували на балансі комунального підприємства.

Начальник відділу, за узгодженим із директором підприємства планом на розтрату бюджетних коштів, знаючи, що ремонтні роботи не виконані, виготовив акти приймання виконаних робіт з недостовірними відомостями та надав їх на підпис ФОП та директору. На підставі цих документів підприємством безпідставно було перераховано бюджетні кошти в сумі 800 тис грн.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура