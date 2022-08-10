На Київщині експосадовиц. міськради підозрюють у незаконному використанні ₴1 млн. благодійних внесків

За процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури колишній посадовій особі однієї із міських рад Київської області повідомлено про підозру за фактом незаконного використання благодійних пожертв, з метою отримання прибутку під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

За даними слідства, підозрювана, будучи посадовою особою міської ради, вступила у змову з невстановленими під час досудового розслідування особами, з метою отримання прибутку за рахунок благодійних пожертв. У соціальній мережі впродовж лютого-травня 2022 року особи розміщували оголошення про збір коштів на потреби добровольчого формування територіальної громади. В оголошенні вказували реквізити банківської картки жінки, на яку небайдужі громадяни переказували грошові кошти. За цей період на її рахунок надійшло близько 1 млн грн. Вказаною сумою громадянка розпорядилася на власний розсуд.

За результатами проведених санкціонованих обшуків виявлено та вилучено чорнові записи, що свідчать про протиправну діяльність. Наразі встановлюються інші особи, причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу ГУ з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності управління СБ України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура