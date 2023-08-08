На Київщині головний бухгалтер дитсадку підозрюється у розтраті понад ₴450 тис. бюджетних коштів

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За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Броварської окружної прокуратури повідомлено про підозру головному бухгалтеру одного з закладів дошкільної освіти міста Бровари у розтраті чужого майна (ч. 4 ст.191 КК України).

Слідство встановило, що впродовж 2020-2022 років підозрювана, зловживаючи своїм службовим становищем, вносила неправдиві відомості до системи інтернет-банкінгу на підставі яких їй безпідставно зараховувалися грошові кошти.

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Дії головного бухгалтера садочку призвели до розтрати бюджетних коштів на суму 458 тисяч гривень.

Досудове розслідування проводять слідчі Броварського райуправління ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура

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