На Київщині керівника підприємства судитимуть за ухилення від сплати ₴21 млн податків

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно керівника підприємства за фактом ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, впродовж тривалого періоду приватне підприємство, що надавало державним та комунальним установам послуги з ремонту житлових споруд та прибудинкових територій, після отримання бюджетних коштів не відображало господарські операції в податковій звітності, тим самим умисно ухилялось від сплати податку на додану вартість.

Сума завданих державі збитків склала понад 21 млн грн, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи.

З метою відшкодування збитків прокурором в інтересах держави пред’явлено цивільний позов.

Досудове розслідування здійснювалось детективами ТУ БЕБ у Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура