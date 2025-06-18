На Київщині конфлікт приятелів закінчився вбивством

На Білоцерківщині 39-річний чоловік під час раптового конфлікту вдарив ножем товариша. За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Інцидент стався на території Маловільшанської громади. Правоохоронці з’ясували, що чоловіки поверталися зі спільного дозвілля, коли між ними виникла суперечка. У ході конфлікту фігурант схопив ніж і завдав 47-річному потерпілому два удари — в обличчя та спину. Від отриманих поранень чоловік помер до приїзду медиків.

Підозрюваного затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За результатами освідування в його крові виявлено 1,58 проміле алкоголю. Крім того, попередньо встановлено, що він перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, повідомили чоловіку про підозру за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Поліція Київської області