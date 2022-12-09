На Київщині ліквідовано мережу зі збуту контрафактної тютюнової продукції на ₴3,4 млн.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури припинено злочинну діяльність групи осіб, які займалися збутом підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 КК України).
За даними слідства, мешканці Обухівського району організували на території Київської області продаж контрафактних тютюнових виробів без марок акцизного податку. Цю продукцію вони замовляли в інтернеті та збували її через мережу пунктів роздрібної торгівлі.
За результатами проведення санкціонованих обшуків за місцями зберігання та збуту підакцизної продукції з незаконного обігу вилучено понад 45 тис пачок тютюнових виробів. Їх вартість становить 3,4 млн грн.
На даний час у рамках розслідування вживаються заходи щодо призначення відповідних судових експертиз, встановлюються всі обставини протиправної діяльності та причетні до неї особи, уточнюються збитки державі від несплати податків та нелегальної торгівлі підакцизною продукцією.
Київська обласна прокуратура