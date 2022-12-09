На Київщині ліквідовано мережу зі збуту контрафактної тютюнової продукції на ₴3,4 млн.

За даними слідства, мешканці Обухівського району організували на території Київської області продаж контрафактних тютюнових виробів без марок акцизного податку. Цю продукцію вони замовляли в інтернеті та збували її через мережу пунктів роздрібної торгівлі.

За результатами проведення санкціонованих обшуків за місцями зберігання та збуту підакцизної продукції з незаконного обігу вилучено понад 45 тис пачок тютюнових виробів. Їх вартість становить 3,4 млн грн.

На даний час у рамках розслідування вживаються заходи щодо призначення відповідних судових експертиз, встановлюються всі обставини протиправної діяльності та причетні до неї особи, уточнюються збитки державі від несплати податків та нелегальної торгівлі підакцизною продукцією.