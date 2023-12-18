На Київщині ліквідовано схему з незаконного виготовлення та збуту тютюнової продукції

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито підпільний цех з виготовлення підакцизної продукції (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України).

За даними слідства, група осіб налагодила незаконну схему з виготовлення та збуту тютюнової продукції на території Закарпатської області.

У рамках кримінального провадження проведено обшуки у ході яких виявили і вилучили лінію з виготовлення, переробки та фасування цигарок, пакувальний матеріал, майже 4 тонни сировини та готової продукції.

На даний час призначено відповідні експертизи, встановлюються всі обставини протиправної діяльності та причетні до неї особи.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу ГУ «Д» ДЗНД СБ України.

Київська обласна прокуратура