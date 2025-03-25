На Київщині ліквідували підпільне виробництво та продаж вина функціонерами УПЦ

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили та припинили діяльність підпільного виробництва алкогольної продукції у Київській та Рівненській областях, організованого функціонерами УПЦ. З незаконного обігу вилучено майже 20 тис. літрів фальсифікованого алкоголю.

Встановлено групу осіб, яка налагодила масове виробництво фальсифікованої продукції, а саме виноградного вина, на Київщині та Рівненщині. Для незаконної діяльності фігуранти закупили необхідне обладнання, сировину та матеріали. Реалізовували небезпечний для життя та здоров’я людей алкоголь роздрібними та оптовими партіями.

Детективи БЕБ провели 13 санкціонованих обшуків, на території Київської та Рівненської областей, за адресами розташування незаконного виробництва, у транспортних засобах та за місцем проживання фігурантів.

В результаті вилучено майже 20 тис. літрів фальсифікованого алкоголю, обладнання для розливу винної продукції, чорнові записи, комп’ютерну техніку, фінансово господарську документацію, флешносії тощо. Орієнтовна вартість підакцизної продукції становить 1,8 млн грн.

Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності. Оперативний супровід здійснюють співробітники СБУ. Процесуальне керівництво – прокурори Київської обласної прокуратури.

Бюро економічної безпеки України