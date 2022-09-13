На Київщині мешканка Дніпропетровщини вербувала жінок для заняття проституцією

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури викрито громадянку, яка на території Київської області вербувала жінок для заняття проституцією за кордоном.

Встановлено, що мешканка Дніпропетровської області в одній із груп у Telegram розміщувала повідомлення з пропозицією високооплачуваної роботи за кордоном. Здебільшого на оголошення відгукувалися жінки, які перебували у складних життєвих обставинах через скрутне матеріальне становище. Під час спілкування в месенджерах підозрювана здійснювала на них психологічний вплив – переконувала у необхідності цієї роботи. У подальшому вона за власний кошт оплачувала жінкам дорогу за кордон.

Викрито громадянку під час вербування жінки, якій вона пропонувала роботу в одному з готелів м. Стамбул у сфері надання сексуальних послуг із прибутком у 3-5 тис доларів США, частину якого необхідно було передавати їй.

Жінку затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі їй повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України (торгівля людьми). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Також встановлюються інші особи, причетні до цієї діяльності.

Під час санкціонованих обшуків за місцем її проживання у м. Кривий Ріг виявлено та вилучено мобільні телефони, банківські картки, записи, що свідчать про протиправну діяльність та грошові кошти, у тому числі й турецькі ліри. Вказана громадянка мала посвідку на проживання у Туреччині.

Досудове розслідування триває та здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області, оперативний супровід – управління міграційної поліції ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура