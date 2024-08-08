На Київщині ОЗГ збувала наркотики та сильнодіючі ліки через «закладки»

За процесуального керівництва Київської обласної та Білоцерківської окружної прокуратур викрито учасників організованої злочинної групи, яка налагодила збут наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів.

Організаторці та шести виконавцям повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та збуті наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів (ч. 3 ст. ст. 307, ч. 4 ст.321 КК України).

За даними слідства, мешканка міста Біла Церква організувала наркобізнес та залучила до незаконної діяльності шістьох спільників.

Організаторка придбала метадон і димедрол та передала їх співучасникам. Придбані засоби фасувались і формувались у так звані великі закладки. Далі інформація передавалась іншим учасникам, які залишали «дрібні закладки» у публічних місцях Білої Церкви.

Замовлення на «товар» отримували по телефону. Покупці переказували гроші за товар на банківські картки.

У ході обшуку за місцем проживання затриманих вилучили понад 400 готових «закладок», банківські картки, мобільні телефони та інші речові докази.

Наразі фігурантів затримали та обрали їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Викриття злочинної діяльності здійснювалось прокурорами спільно зі слідчими Білоцерківського райуправління та оперативними підрозділами Поліція Київської області

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура