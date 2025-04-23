На Київщині п’яна жінка позбавила життя онука, якому виповнився лише тиждень.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Обухівської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 63-річної жінки за фактом умисного вбивства малолітньої дитини, вчиненого з особливою жорстокістю (п. п. 2, 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, у листопаді 2024 року бабуся за місцем свого проживання в місті Обухові, будучи в стані алкогольного сп’яніння, позбавила життя онука, якому виповнився лише тиждень.

Перебуваючи наодинці з немовлям, вона дерев’яним стільцем нанесла тілесні ушкодження по голові та тілу дитини. Після чого, перенесла хлопчика до спальні та поклала в ліжечко, де він помер від отриманих травм.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Обухівського РУП ГУНП у Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура