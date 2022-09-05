На Київщині під час ремонту дитячого санаторію привласнили більше мільйона гривень з бюджету

Прокурори Бучанської окружної прокуратури повідомили про підозру директору товариства за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, в грудні 2021 року між одним з дитячих спеціалізованих санаторіїв Київської області та товариством було укладено договір підряду щодо проведення капітального ремонту приміщень санаторію. Передає Інформатор з посиланням на прокуратуру Київщини.

У подальшому підрядник склав та підписав акти виконаних робіт, зокрема зазначивши в них вартість підйомника, матеріалів та робіт з його монтажу. При цьому він достовірно знав, що жодні роботи не виконані. На підставі вказаних документів на рахунок очолюваного підозрюваним підприємства санаторій перерахував 1 млн 75 тисяч гривень бюджетних коштів. Таким чином спричинено збитки державі на вказану суму.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.