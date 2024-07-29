На Київщині підпільні цехи виготовляли рідину для вейпів – вилучили продукції на ₴365 млн.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито масштабну схему нелегального виробництва та збуту рідини для електронних сигарет.

З незаконного обігу вилучено підакцизної продукції на майже 365 млн грн.

За даними слідства, група осіб організувала у Києві та Київській області неліцензоване виробництво рідини, що використовується в електронних сигаретах. У підпільних цехах облаштували виробничу лінію з виготовлення контрафактної продукції в промислових масштабах.

Виготовлені заправки для вейпів збували оптовими партіями через мережу інтернет по всій території України.

Протиправну діяльність прикривали документами товариства, яке спеціалізується на оптовій торгівлі тютюновими виробами. Однак до податкових органів воно звітувало про те, що не здійснює підприємницьку діяльність.

Гроші за реалізацію підакцизної продукції витрачались на криптовалюту, дороговартісні автомобілі, брендові речі тощо.

Під час обшуків на підпільних цехах, у складських та офісних приміщеннях вилучено майже 1,8 млн одиниць рідини для електронних сигарет, майже 15 тис. літрів сировини, понад 15 тис. одноразових електронних пристроїв та обладнання для виробництва. Також вилучено 6 транспортних засобів і кошти в еквіваленті понад 6 млн грн.

Триває досудове розслідування за фактами незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту підакцизних товарів і легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч.2 ст.28 ч.3 ст.204 КК України).

Встановлюються особи, причетні до протиправної діяльності.

Заходи з викриття здійснювались у співпраці з детективами ТУ БЕБ у Київській області та оперативними працівниками Департаменту Кіберполіції Нацполіції України.

Київська обласна прокуратура