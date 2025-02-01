На Київщині підприємця судитимуть за ухилення від сплати майже ₴5 млн. податків

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно керівника підприємства за фактом ухилення від сплати податків (ч. 1 ст. 212 КК України).

Слідством встановлено, що упродовж тривалого періоду компанія, яка здійснює фінансово-господарську діяльність, пов’язану із виконанням горизонтально-бурильних робіт та прокладання трубопроводів, умисно ухилялась від сплати податку на додану вартість.

Працівники зазначеного підприємства оформили ряд безтоварних операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей з підконтрольними компаніями, що мають ознаки фіктивності.

З метою відшкодування заподіяної шкоди на майно підозрюваного накладено арешт на суму завданих державі збитків, що складає 4,9 млн грн, прокурором пред’явлено цивільний позов.

Досудове розслідування здійснювалось детективами ТУ БЕБ у Київській області.

Примітка: відповідно ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура