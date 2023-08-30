На Київщині підрядник підозрюється у привласненні понад ₴250 тис. бюджетних коштів на ремонті укриття

За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури директору товариства з обмеженою відповідальністю повідомлено про підозру у привласненні чужого майна та службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що підрядник, з яким комунальне підприємство Білогородської сільської ради Бучанського району уклало договір на поточний ремонт споруди цивільного захисту, вказав недостовірні відомості в акті виконаних робіт.

Він викривив інформацію про реальний обсяг наданих послуг та використаних будівельних матеріалів. Таким чином підозрюваний, який фактично виконав лише частину обумовлених робіт, безпідставно отримав зайві понад 250 тисяч бюджетних коштів. Це підтверджено висновками експертизи.

Оборудку з ремонтом захисної споруди, реалізовану в умовах воєнного стану, викрили прокурори спільно зі слідчими відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура