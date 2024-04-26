На Київщині підрядник завдав понад 500 000 гривень збитків Бучанській громаді

Керівник будівельної організації уклав низку договорів на проведення поточних ремонтних робіт укриттів у місті Буча за чотирма адресами. Слідством встановлено, що фігурант необґрунтовано завищив вартість робіт та матеріалів у спорудах цивільного захисту.

Поліцейські встановили, що 37-річний керівник компанії-підрядника, усвідомлюючи, що фактичні обсяги та вартість виконаних будівельних робіт, не відповідають обсягам та вартості відображеним в первинних облікових документах, склав завідомо підроблені офіційні документи.

Таким чином, Бучанській міській раді завдано матеріальної шкоди на суму понад 500 тисяч гривень.

За фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою, складання завідомо неправдивих офіційних документів та набуття майна, у тому числі здійснення фінансової операції, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України) слідчі Бучанського управління поліції Київщини за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру.

Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Київської області