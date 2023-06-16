На Київщині покидьок систематично ґвалтував власну малолітню доньку

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Броварської окружної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру у зґвалтуванні малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України).

За даними слідства, підозрюваний за місцем свого проживання протягом 2021 року та січня – лютого 2022 року неодноразово ґвалтував 13-річну доньку.

Наразі за клопотанням прокуратури чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

З 2014 року сім’я, де окрім потерпілої виховується ще двоє дітей, перебуває на обліку в службі у справах дітей та сім’ї, як така, що опинилася у складних життєвих обставинах. Нині всіх дітей вилучено з родини.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Броварського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура