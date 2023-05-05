На Київщині покидьок ударом ноги убив маленького песика

Published

Поліцейські  розслідують обставини жорстокого поводження з твариною

До Бучанського управління поліції Київщини звернулась жителька Березівки з повідомленням, що сусід жорстоко повівся з її улюбленцем йоркшир-тер‘єром, що призвело до загибелі.

Возможно, это изображение 2 человека и текст

Як встановили правоохоронці, чоловік проводив земельні роботи на території свого домоволодіння, коли до нього прибіг сусідський собака та почав гавкати. Кривдник наніс один удар ногою по тілу песика, і той знепритомнів.

Власниця терміново відвезла тварину до ветеринарної клініки, але отримані травми були несумісні з життям.

За фактом жорстокого поводження з твариною [ч. 1 ст. 299 ККУ], слідчі розпочали досудове розслідування.

Поліція Київської області

Like

Tags:

You may also like...