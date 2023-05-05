На Київщині покидьок ударом ноги убив маленького песика

Поліцейські розслідують обставини жорстокого поводження з твариною

До Бучанського управління поліції Київщини звернулась жителька Березівки з повідомленням, що сусід жорстоко повівся з її улюбленцем йоркшир-тер‘єром, що призвело до загибелі.

Як встановили правоохоронці, чоловік проводив земельні роботи на території свого домоволодіння, коли до нього прибіг сусідський собака та почав гавкати. Кривдник наніс один удар ногою по тілу песика, і той знепритомнів.

Власниця терміново відвезла тварину до ветеринарної клініки, але отримані травми були несумісні з життям.

За фактом жорстокого поводження з твариною [ч. 1 ст. 299 ККУ], слідчі розпочали досудове розслідування.

Поліція Київської області