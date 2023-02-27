​​На Київщині повідомлено про підозру парі покидькив, які ґвалтували, катували та погрожували вбивством трьом малолітнім дітям

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру жінці та її співмешканцю за фактами домашнього насильства, катування, погрози вбивством, зґвалтування, сексуального насильства, вчинення розпусних дій та злісного не виконання обов’язків по догляду за дітьми (ст. 126-1, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 129, ч. 3 ст. 149, ч. 4, 5 ст. 152, ч. 5 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ст. 166 КК України).

За даними слідства, підозрювані тривалий час знущалися з трьох дітей віком 3, 5 та 11 років, які проживали в антисанітарних умовах. Співмешканці зловживали алкоголем та влаштовували сварки, які часто переростали в бійку на очах у малолітніх дітей. Малечу часто карали, ставили біля стіни на коліна з піднятими руками до верху. Аби сусіди не чули дитячий плач жінка закривала їм рот ганчіркою та погрожувала вбивством.

Крім того, мати демонструвала дітям свої статеві органи і вчиняла сексуальне насильство над ними. Дітей, яких не забезпечували їжею, підозрювані змушували їсти фекалії.

До суду скеровані клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Дітей вилучено з родини, вони знаходяться під опікою патронатної служби.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура