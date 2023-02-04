На Київщині продавчиня копняками вигнала з магазину покидька, який напав неї з битою (відео)
В Обухові на Київщині продавчиня сама вигнала грабіжника, який вдерся в магазин і кинувся на неї із палицею.
Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, передає УНН.
“Хоробра жінка ні на мить не злякалась нападника, який раптово вдерся в її магазин і кинувся на неї із палицею. За мить забрала дерев’яшку і стусаном вигнала із крамниці”, — написав Нєбитов.
За його словами, поліцейські вже відшукали нападника і помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Також Нєбитов опублікував відео, як відчайдушна продавчиня сама зупинила хулігана.Tweet