На Київщині продавчиня копняками вигнала з магазину покидька, який напав неї з битою (відео)

В Обухові на Київщині продавчиня сама вигнала грабіжника, який вдерся в магазин і кинувся на неї із палицею.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, передає УНН.

“Хоробра жінка ні на мить не злякалась нападника, який раптово вдерся в її магазин і кинувся на неї із палицею. За мить забрала дерев’яшку і стусаном вигнала із крамниці”, — написав Нєбитов.

За його словами, поліцейські вже відшукали нападника і помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Також Нєбитов опублікував відео, як відчайдушна продавчиня сама зупинила хулігана.