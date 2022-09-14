На Київщині прокуратура повернула державі землі лісогосподарського призначення вартістю понад 900 млн грн

За позовом Фастівської окружної прокуратури Господарський суд Київської області скасував рішення про державну реєстрацію прав на земельні ділянки вартістю понад 900 млн грн та повернув їх до державної власності.

Прокурори встановили, що товариство з обмеженою відповідальністю здійснило державну реєстрацію права власності на земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 267 га на підставі підроблених документів.

Це підтверджено у 2021 році вироком Васильківського міськрайонного суду. Вказані землі розташовані в адміністративних межах Фастівської міської ради.

Позовні вимоги прокуратури судом задоволені, державну реєстрацію права власності скасовано, а земельні ділянки повернуто на користь держави в особі Київської обласної державної адміністрації.

Київська обласна прокуратура