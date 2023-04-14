На Київщині слідчі оголосили підозру чоловіку, який погрожував влаштувати стрілянину в лікарні

Фігурант, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, зателефонував до поліції та повідомив про намір влаштувати стрілянину в одній з лікарень Київської чи Полтавської області. Зловмисника затримали, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів, правоохоронці Броварського управління поліції Київщини встановили особу та затримали зловмисника. . Ним виявився 28-річний уродженець Кривого Рогу, який раніше працював хірургом в одній із лікарень Полтавщини.

Наразі фігурант поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури, за даним фактом повідомили правопорушнику про підозру (ч.2 ст.259 ККУ). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Київської області