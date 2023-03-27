На Київщині судитимуть 7 учасників організованої групи, які налагодили «бордельний бізнес»

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальні акти стосовно 7 осіб, які у складі організованої групи займалися сутенерством та втягненням осіб в заняття проституцією, а також утримували місця розпусти (ч. 3 ст. 302, ч. 3 ст. 303 КК України).

Розслідуванням встановлено, що мешканець Києва у травні 2022 року створив та очолив організовану групу, до складу якої увійшло ще 6 осіб. Обвинувачені налагодили заборонений “бізнес” із надання послуг сексуального характеру на території Києва та Київської області.

Між членами групи був чіткий розподіл ролей. Жінок для зайняття проституцією залучали шляхом розміщення рекламних оголошень у мережі інтернет. Вказані особи винаймали квартири для надання послуг інтимного характеру, організовували транспортування осіб до місць розпусти, формували базу клієнтів, приймали від них замовлення, вели облік та розподіл «прибутку» від протиправної діяльності.

На підозрюваних працювало від 25 до 30 жінок. Вартість послуг сексуального характеру становила від 1000 до 5000 гривень за годину. Половини від заробленої суми жінки віддавали організатору та іншим учасникам організованої групи.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу управління міграційної поліції ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура