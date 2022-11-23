На Київщині судитимуть колаборанта, який обійняв псевдопосаду «заступника голови селищної ради»

Прокурори Київської обласної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Київщини за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений у період воєнного стану та тимчасової окупації частини області, співпрацював з військовослужбовцями збройних сил РФ. Він добровільно погодився на їх пропозицію та обійняв посади «заступника голови Димерської селищної ради» та «директора Димерського комбінату комунальних підприємств».

Працюючи на вказаних посадах він здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції. В адміністративній будівлі здійснював прийом мешканців громади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Вирок суду обвинувачений очікуватиме під вартою.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ СБУ в місті Києві та Київській області.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура