На Київщині судитимуть колаборанта, який обійняв псевдопосаду «заступника голови селищної ради»

Published

Прокурори Київської обласної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Київщини за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений у період воєнного стану та тимчасової окупації частини області, співпрацював з військовослужбовцями збройних сил РФ. Він добровільно погодився на їх пропозицію та обійняв посади «заступника голови Димерської селищної ради» та «директора Димерського комбінату комунальних підприємств».

Возможно, это изображение 1 человек и в помещении

Працюючи на вказаних посадах він здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції. В адміністративній будівлі здійснював прийом мешканців громади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Вирок суду обвинувачений очікуватиме під вартою.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ СБУ в місті Києві та Київській області.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура

Like

Tags:

You may also like...