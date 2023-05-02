На Київщині судитимуть лікарку, яка після операції залишила сторонній предмет в тілі 7-річної дитини

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Бориспільської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно лікарки за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником (ч. 2 ст. 140 КК України).

За даними слідства, 7-річному хлопчику в хірургічному відділенні однієї з лікарень області проведено оперативне втручання. Після виписки з медустанови дитина скаржилася на погане самопочуття. Батьки доставили хлопчика до НДСЛ «Охматдит». Там йому проведено повторне оперативне втручання, під час якого медичний персонал дістав з тіла дитини відрізок серветки, залишеної після попередньої операції.

Відповідно до висновків експертизи, залишене стороннє тіло в черевній порожнині дитини призвело до розвитку запального процесу та загальної інтоксикації організму, а також повторного хірургічного втручання, пов’язаного з видаленням серветки й усуненням абсцесу. Без його проведення запальний процес призвів би до настання смерті пацієнта.

Досудове розслідування здійснювалося Бориспільським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура