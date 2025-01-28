На Київщині судитимуть начальника відділу освіти за збитки громаді в ₴900 тисяч під час ремонту харчоблоку в ліцеї

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно начальника відділу освіти за фактом розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, в умовах воєнного стану та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що відділом освіти укладено договір з приватним підприємством на проведення капітального ремонту харчоблоку в одному із ліцеїв Білоцерківського району.

Після завершення робіт підрядник зазначив у офіційних документах відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, які не передбачались умовами договору. Також зазначено завищену вартість встановленого обладнання. Попри це, начальником відділу освіти підписано акти виконаних робіт, на підставі яких на рахунок приватного підприємства безпідставно перераховано майже дев’ятсот тисяч гривень бюджетних коштів. На зазначену суму збитків прокуратурою заявлено цивільний позов.

Підозрюваній загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років та право обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура