На Київщині судитимуть одного з організвторів ​​переправлення військовозобов’язаних через держкордон під виглядом волонтерів

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної та Білоцерківської окружної прокуратур скеровано до суду обвинувальний акт стосовно учасника організованої групи за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України).

Розслідуванням встановлено, що під час воєнного стану мешканець Київщини, залучивши двох спільників, розробив схему з переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон з метою отримання прибутку.

За грошову винагороду у 5500 доларів США учасники злочинної групи обіцяли організувати виїзд за кордон за підробленими посвідченнями волонтера з внесенням відповідних відомостей до інформаційної бази даних «Шлях».

Наразі вживаються заходи для встановлення місцеперебування організатора та ще одного учасника групи, їх оголошено в розшук. Матеріали стосовно вказаних осіб виділені в окреме кримінальне провадження.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Білоцерківського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу Білоцерківського РВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню поки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суд

Київська обласна прокуратура