На Київщині судитимуть організовану групу, яка займалася збутом наркотиків

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної та Бориспільської окружної прокуратур до суду скеровано обвинувальний акт щодо трьох осіб за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів, вчинених організованою групою (ч. 3 ст. 307 КК України).

Розслідуванням встановлено, що мешканець міста Переяслав Київської області організував та налагодив функціонування злочинної групи, яка спеціалізувалась на реалізації наркотичних засобів, а саме канабісу. До нелегального бізнесу чоловік залучив двох знайомих.

Організатор передавав членам організованої групи придбаний ним канабіс. Останні від початку поточного року систематично збували його на території Бориспільського району наркозалежним особам під час особистих зустрічей.

Під час проведення обшуків у фігурантів правоохоронцями вилучено майже 2 кг канабісу, частина з якого розфасована по зіп-пакетах, психотропні речовини та інші речові докази.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Бориспільського РУП ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура