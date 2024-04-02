На Київщині судитимуть осіб, які підпалювали релейні шафи на залізниці
Прокурори Бориспільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб за фактами умисного знищення чужого майна, пошкодження шляхів сполучення та транспортних засобів (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 277 КК України).
Розслідуванням встановлено, що обвинувачені на одному з залізничних перегонів Київської області облили легкозаймистою рідиною та підпалили релейної шафи сигнальної установки. Це порушило роботу транспорту.
З’ясовано, що вказані дії вони вчинили на виконання вказівки невстановленої особи у месенджері «Telegram».
За грошову винагороду обвинувачені здійснили на залізничному перегоні чотири аналогічні підпали.
Наразі вживаються заходи для встановлення замовників вказаного кримінального правопорушення.
Досудове розслідування здійснювалось слідчими Бориспільського РУП ГУНП в Київській області за оперативного супроводу ГУ СБУ у місті Києві та Київській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet